"صن" البريطانية: قوات خاصة من بريطانيا وأمريكا تستعد لإخراج زيلينسكي من أوكرانيا

لندن/سما/

زعمت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن القوات الخاصة البريطانية والأمريكية تستعد لإجلاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى جهة غير معروفة.



وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، يستعد جنود الخدمة الجوية البريطانية الخاصة (SAS) والوحدة الخاصة للنخبة من "فقمات الفراء" التابعة للبحرية الأمريكية، لعملية إجلاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.



ووفقا لـ "صن"، فإنه يوجد الآن 150 جنديا من القوات الخاصة من الولايات المتحدة و70 آخرون من المملكة المتحدة، في قاعدة عسكرية في ليتوانيا، والذين من المقرر أن يشاركوا في العملية، حيث يتم تدريبهم بالاشتراك مع الجيش الأوكراني.



الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا



وبحسب الصحيفة، ستبدأ القوات الخاصة في إخلاء زيلينسكي إذا طلب ذلك بنفسه، حيث ستكون الوجهة النهائية التي سيتم إجلاء الزعيم الأوكراني إليها غير معروفة، مشيرة إلى أن العملية ستتم ليلا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء زعماء جمهوريتي دونباس للمساعدة.

وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي لا يضرب المدن، بل يعطل فقط البنية التحتية العسكرية، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.