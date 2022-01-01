عضو كنيست: "إسرائيل" لن تصبح أوكرانيا الشرق الأوسط

القدس المحتلة/سما/

قال عضو في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن "اسرائيل" لن تصبح أوكرانيا الشرق الأوسط.



وأجرى نير بركات، عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عن حزب الليكود المعارض، جولة خاصة على الحدود اللبنانية مع 13 رئيس بلدية ومجلس من المنطقة الشمالية الإسرائيلية.



ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، عن بركات أنه "يوجد في لبنان ما يزيد عن 250 ألف صاروخ وصاروخ نصبتها إيران حول دولة "إسرائيل"، والقادة الإيرانيون يعملون على تدمير إسرائيل ويواصلون تطوير قنبلة ذرية"، على حد قوله.



ودعا عضو الكنيست الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إيران، وليس توقيع اتفاق نووي جديد ورفع العقوبات عن طهران، مدعيا أنه "على دول العالم معرفة أن دولة إسرائيل لن تصبح أوكرانيا الشرق الأوسط. لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة ذرية".



وأشار نير بركات، رئيس بلدية القدس السابق، وعضو الليكود الحالي، أنه سيقوم بحملة إعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأسبوع، وعقد لقاءات مع مسؤولين كبار في واشنطن، من أجل تسخيرهم للتحرك ضد الاتفاق النووي.



والمفاوضات جارية في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران. في 27 ديسمبر/ كانون الأول، بدأت الجولة الثامنة. وخلال الجولة السابعة، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.