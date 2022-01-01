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تهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج وأعباء الفاتورة الشهرية من استهلاك الطاقة الكهربائية

اتحاد صناعة الحجر والرخام وشركة قدرة لحلول الطاقة يوقعان مذكرة تفاهم

الأحد 06 مارس 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد صناعة الحجر والرخام وشركة قدرة لحلول الطاقة يوقعان مذكرة تفاهم



رام الله/سما/

وقعت شركة قدرة لحلول الطاقة المتجددة واتحاد صناعة الحجر والرخام، في مقر الشركة بمدينة نابلس، مذكرة تفاهم لتعزيز واقع اتحاد صناعة الحجر والرخام في مجال حلول الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الشمسية، وذلك بحضور رئيس اتحاد الحجر والرخام في جنين محمد عساف، ومدير اتحاد الحجر في جنين حسام زكارنة، والمهندس عبد الرحمن هيجاوي، مدير عام شركة "قدرة"، إضافة إلى عدد من أعضاء من الهيئة الإدارية.

وتنص مذكرة التفاهم على ترويج اتحاد صناعة الحجر والرخام تبني حلول قدرةللطاقة الشمسية لأصحاب مصانع الحجر والرخام في محافظة جنين كمرحلة أولى، ومن ثم الترويج للمصانع الأخرى في محافظات (بيت لحم –الخليل – نابلس) خلال المرحلة الثانية، وذلك بغرض تشجيع المصانع للتوجه نحو الطاقة البديلة لتقليل تكاليف الإنتاج، بما يسهم في تحقيق منفعة المصانع ويهيءالمنتج الفلسطيني للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه، عبر عساف عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع شركة قدرة لحلول الطاقة التي تهدف إلى النهوض بقطاع الطاقة الشمسية في فلسطين وتنميته، بما يمكن أصحاب مصانع الحجر والرخام من خفض تكلفة الإنتاج، وتقليل الفاتورة الشهرية من استهلاك الطاقة الكهربائية ما يعود بالفائدة على أعضاء الإتحاد وتعزيز مواردهم المالية.

من جهته أشاد زكارنة بالجهود الحيثية التي تبذلها شركة "قدرة" من خلال تشييد مشاريع الطاقة الشمسية تخدم مختلف الصناعات الفلسطينية، لتعزيز ثقافة استخدام الطاقة الشمسية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

بدوره أكد عبد الرحمن هيجاوي، مدير شركة قدرة على سعي الشركة من خلال هذه التفاهمات إلى خلق شراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف لمواكبة ثورةالطاقة المتجددة، وخصوصاً في مجال الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الكهربائي خلال النهار والتخفيف من أعباء الفاتورة الكهربائية لأصحاب المنشئات الصناعية، إضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة على الصعيد الوطني، معبراً عن سعادته بهذه الشراكة مع اتحاد صناعات الحجر والرخام،والتي تعد واحدة من الصناعات الفلسطينية الرئيسية. 

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