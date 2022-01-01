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الاحتلال يمنع بقاء طائرات الأثرياء الروس بمطار بن غوريون

الأحد 06 مارس 2022 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع بقاء طائرات الأثرياء الروس بمطار بن غوريون



القدس المحتلة/سما/

أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه لن يسمح لـ"الأوليغارش" الروس، وهم الأثرياء المقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإبقاء طائراتهم في مطار بن غوريون، لأكثر من 48 ساعة.

ورغم عدم إعلان الاحتلال، الانضمام للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، بشكل رسمي، إلا أنها قررت منع طائرات "الأوليغارش"، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية من التواجد في المطار، وفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة، إن تعليمات مماثلة صدرت بشأن اليخوت، وإنها لن تتمكن من الرسو في الموانئ الإسرائيلية، والهدف من ذلك إرسال رسالة لهم لعدم القدوم دون الإعلان عن المشاركة في العقوبات.

ومن المفترض أن تدرس لجنة العقوبات الإسرائيلية كل حالة بشكل خاص، ولكن نظرا لوجود العديد من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا فإن القائمة الرئيسية التي ستعمل إسرائيل وفقا لها هي القائمة الأمريكية. وفي أي حال، فإن الرسالة الموجهة إلى الأوليغارشية هي أن إسرائيل لن تكون المكان الذي يخبئون فيه الطائرات واليخوت.

وتشمل قائمة العقوبات الأمريكية 25 مليارديرا روسيا معظمهم مقربون من الرئيس بوتين.

#مطار بن غوريون #طائرات "الأوليغارش" الروس #اسرائيل #روسيا

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