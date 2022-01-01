شاكيد: يجب وضع سياسة أكثر توازناً حول لاجئي أوكرانيا

القدس المحتلة/سما/

كشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد النقاب اليوم الأحد، أن إسرائيل انتهجت سياسة أوسع في استقبال اللاجئين الأوكرانيين مقارنة بالدول الغربية.



ووفقاً للقناة 12 العبرية، قالت شاكيد في اجتماع خاص عقد حول هذا الموضوع: "إسرائيل هي على الأرجح الدولة التي استوعبت أكبر عدد من الأوكرانيين، من حيث نصيب الفرد وبين الدول الغربية التي لا تقع على حدود أوكرانيا".



وأوضحت شاكيد أنه من المتوقع أن تضع في الأيام المقبلة سياسة أكثر توازناً فيما يتعلق باستيعاب اللاجئين، معتبرة أنه لا توجد دولة في العالم ليس لديها إعفاء من التأشيرة، وهو ما يسمح بسياسة واسعة كما هو الحال في إسرائيل.