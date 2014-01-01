بالفيديو: وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية تسير إلى الأمام في ريف العاصمة الأوكرانية

كييف/سما/

تواصل وحدات من القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس التي تواجه اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي يستخدمها المتطرفون في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية لأغراض العدوان.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يُظهر وجود وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية في ريف العاصمة الأوكرانية كييف.

ويسير عناصر قوات المظلات الروسية إلى الأمام مستقلين العربات المدرعة.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في يوم 6 مارس/آذار تدمير 61 منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ24 المنصرمة، وتحرير 16 بلدة أخرى في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك من قوات نظام الحكم الأوكراني، وسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أحد أحياء مدينة ماريوبول في جنوب مقاطعة دونيتسك والتي يجب تحريرها من كتائب المتطرفين المسلحين الذين لا يتوانون عن استخدام المدنيين كدروع بشرية.