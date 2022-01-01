زيلينسكي يشكر بينيت على دعمه أوكرانيا

كييف/سما/

جه فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، اليوم الأحد، الشكر الجزيل لنفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي على دعمه بلاده.



وذكرت القناة الـ 13 العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن زيلينسكي قد صرح بذلك خلال خطابه، اليوم، والذي أوضح من خلاله أن بينيت يقدم الدعم لأوكرانيا.



وجاءت تصريحات زيلينسكي على خلفية ما نشرته وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اتصل بالرئيس الأوكراني، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة فقط.

وأفادت إسرائيل بالعربية، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن اتصال بينيت هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة فقط، وذلك على خلفية اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء أمس السبت.



وأجرى بينيت اتصاله الأول بزيلينسكي فور انتهاء اجتماعه مع بوتين، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أجرى قبل قليل المكالمة الثالثة بينهما.



وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت: "انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر ثلاث ساعات".

ونوه البيان إلى أن "رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا".



وتابع البيان: "يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)".



وأضاف البيان "كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا. وعبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي".

