الصين تحذر أمريكا من "صب الزيت على النار" في أوكرانيا

بكين/سما/

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأحد، إن الصين تعارض أي تحركات "تزيد من اشتعال النيران" في أوكرانيا، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الـ11.



من ناحيته، رد بلينكين على يي أن "العالم يراقب ليرى أي الدول ستدافع عن مبادئ الحرية والسيادة"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزيرها ونظيره الأمريكي تحدثا هاتفيا أمس السبت، ودعا وانغ في مكالمته مع بلينكن إلى إجراء مفاوضات لحل الأزمة الفورية، فضلا عن إجراء محادثات بشأن إنشاء آلية أمنية أوروبية متوازنة.



وقال إن على أمريكا وأوروبا الانتباه إلى التأثير السلبي لتوسع "الناتو" باتجاه الشرق على أمن روسيا.



من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرها أنتوني بلينكين شدد على أن "العالم يتصرف في انسجام مع العدوان الروسي، ويضمن دفع موسكو ثمنا باهظا".



وتقول الصين إنه يجب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، لكن هذه العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الغرب وأوروبا تخلق قضايا جديدة، وتعطل عملية التسوية السياسية.



وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.



وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.