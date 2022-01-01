وزير الاتصالات الإسرائيلي: لن نحجب أي قنوات روسية

القدس المحتلة/سما/

قال يوعاز هندل، وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حكومته لن تحجب أي قنوات روسية في "اسرائيل".



وأكد الوزير الإسرائيلي أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد طلب منه حجب القنوات الروسية في إسرائيل، وأنه بدوره قد أجرى اتصالات مع وزراء مناظرين له، وقامت بلاده بفحص تلك القنوات، ولم تجد أي سبب لإغلاق أي قناة روسية للبث في إسرائيل.

وكان كورنيتشوك قد طالب، يوم الثلاثاء الماضي، السلطات الإسرائيلية بحجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل.



ونقلت القناة العبرية الـ 12 عن يفغيني كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده، مطالبته بحجب القنوات الرسمية الروسية التي تبث في إسرائيل، بدعوى أن تلك القنوات تقوم بـ"تضليل إعلامي".



وأكد كورنيتشوك أن بلاده تناشد الحكومة الإسرائيلية وقف أو حجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل، زاعما أنها لا تضر بإسرائيل وحدها ولكنها تضر الجميع معا.



وفي السياق نفسه، طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل المساعدة من تل أبيب، كما سبق وساعدت بلاده اليهود من "الهولوكوست"، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.



وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود، آنذاك.



وقال يفغيني كورنيتشوك: "نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".



وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده.