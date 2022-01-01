  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الاتصالات الإسرائيلي: لن نحجب أي قنوات روسية

الأحد 06 مارس 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاتصالات الإسرائيلي: لن نحجب أي قنوات روسية



القدس المحتلة/سما/

قال يوعاز هندل، وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حكومته لن تحجب أي قنوات روسية في "اسرائيل".


وأكد الوزير الإسرائيلي أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد طلب منه حجب القنوات الروسية في إسرائيل، وأنه بدوره قد أجرى اتصالات مع وزراء مناظرين له، وقامت بلاده بفحص تلك القنوات، ولم تجد أي سبب لإغلاق أي قناة روسية للبث في إسرائيل.

وكان كورنيتشوك قد طالب، يوم الثلاثاء الماضي، السلطات الإسرائيلية بحجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل.


ونقلت القناة العبرية الـ 12 عن يفغيني كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده، مطالبته بحجب القنوات الرسمية الروسية التي تبث في إسرائيل، بدعوى أن تلك القنوات تقوم بـ"تضليل إعلامي".


وأكد كورنيتشوك أن بلاده تناشد الحكومة الإسرائيلية وقف أو حجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل، زاعما أنها لا تضر بإسرائيل وحدها ولكنها تضر الجميع معا.


وفي السياق نفسه، طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل المساعدة من تل أبيب، كما سبق وساعدت بلاده اليهود من "الهولوكوست"، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.


وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود، آنذاك.


وقال يفغيني كورنيتشوك: "نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".


وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده.

#روسيا #أوكرانيا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بوتين: لهذا السبب وضعت "النووي" في حالة تأهب

زيلينسكي يرفض الرد على مكالمة من بينيت

نيويورك تايمز: هذا ما تتخوف منه واشنطن من حصار بوتين

على وقع الحرب في أوكرانيا..معاريف: هذا ما يتخوف منه جيش الاحتلال

من بينها سقوط بوتين ومواجهة نووية.. 5 سيناريوهات ممكنة لنهاية الحرب الروسية

استماتة للسيطرة عليه.. ما سر بحر آزوف الذي "تريده" روسيا ؟

هجوم واسع وسيطرة على بلدات.. حصيلة عاشر أيام الحرب بأوكرانيا

الأخبار الرئيسية

صواريخ

بالفيديو: قصف روسي يدمر مطارا أوكرانيا بالكامل

فيديو.. هكذا رد لافروف على مذيعة بريطانية سألته: كيف تنام مع فظائع الغزو الروسي لأوكرانيا ؟

“مقامرة بينيت” في عيون الصحافة العبرية

انفجار ضخم يهز قاعدة أمريكية بجانب أكبر حقول النفط السورية..

4 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1659 حالة تعاف في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية