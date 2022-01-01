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زيلينسكي يحذر : الجيش الروسي يستعد لقصف مدينة أوديسا الأوكرانية (فيديو)

الأحد 06 مارس 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يحذر : الجيش الروسي يستعد لقصف مدينة أوديسا الأوكرانية (فيديو)



كييف/سما/

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.

وقال في خطاب عبر الفيديو “إنهم يستعدون لقصف أوديسا. أوديسا!”.

وأضاف “لطالما قدم الروس إلى أوديسا حيث لم يشعروا إلا بالدفء والإخلاص. والآن ماذا؟ قنابل على أوديسا؟ مدفعية ضد أوديسا؟ صواريخ ضد أوديسا؟”.

وتابع زيلينسكي “ستكون هذه جريمة حرب. ستكون جريمة تاريخية”.

وحققت القوات الروسية تقدّما في جنوب أوكرانيا منذ الغزو في 24 شباط/ فبراير، إذ سيطرت على مدينة خيرسون فيما تحاصر ماريوبول، لكن أوديسا بقيت إلى حد ما بمنأى عن القتال.

ويقطن قرابة مليون شخص في أوديسا، المدينة الواقعة على ساحل أوكرانيا الجنوبي والتي تضم ناطقين بالروسية والأوكرانية وأقليات بلغارية ويهودية.

وتحرّك الجنود الروس من شبه جزيرة القرم المحتلة شرقا بشكل جزئي لربطها مع مناطق الانفصاليين المدعومين من روسيا والسيطرة على مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف.

لكن جزءا آخر من القوة يتوجّه غربا إلى خيرسون، على الطريق باتّجاه أوديسا. كما أن المدينة قريبة من حدود مولدافيا ومنطقة ترانسنيستريا المحتلة من روسيا.

وخلال الأيام الـ11 الأولى من النزاع، تقدّمت قوات روسية من بيلاروس أيضا باتّجاه العاصمة كييف من الشمال الغربي والشمال الشرقي، بينما قصفت مجموعة أخرى مدينة خاركيف (شمال).

وتعرّضت عدة مدن إلى القصف وتقدّر الأمم المتحدة بأن أكثر من مليون مدني أجبروا على الفرار من منازلهم جرّاء القتال.

#فولوديمير زيلينسكي #اوكرانيا #روسيا

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