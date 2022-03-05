انفجار ضخم يهز قاعدة أمريكية بجانب أكبر حقول النفط السورية..

أفاد مصادر غربية في سوريا، اليوم الأحد، بوقوع انفجار ضخم في قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية، شمال شرقي البلاد.وقالت ان انفجارا عنيفا هز ظهر اليوم المنطقة السكنية الملحقة بالقاعدة اللاشرعية التي أنشأها الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي شرقي سوريا.

وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور سماع دوي انفجار ضخم قرب المدينة السكنية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية، والذي تتخذه قوات الاحتلال الامريكي قاعدة عسكرية لاشرهية لها في ريف دير الزور الخاضع لسيطرتها.

وتابع المصدر ان الانفجار تلاه تحليق الطيران المسير فوق بلدات الشحيل والحوايج القريبة من حقل العمر.ورجح المصدر ان يكون الانفجار ناجم عن استهداف القاعدة بصاروخ مجهول المصدر.

وهذه المرة الخامسة التي تستهدف فيها قاعدة حقل العمر العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الامريكي منذ بداية العام الحالي.

وجاء الانفجار بعد حملات مداهمة وحرق للمنازل في ريف دير الزور شرق نفذه مسلحون موالون لقوات الاحتلال الامريكي ضد ابناء العشائر العربية.

وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.

ويواصل الجيش الأمريكي مشاركته في تجارة النفط المسروق الذي يتم نهبه من الأراضي المحتلة شمال شرقي سوريا، وينشط ضباطه وجنوده في تنظيم تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمال وشمال شرقي سوريا نحو الأسواق القريبة كـ (كردستان العراق) ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.وخلال السنوات الأخيرة، واظبت القوات الجوية الروسية على تدمير قوافل النفط السوري المسروق من حقول شرقي سوريا.