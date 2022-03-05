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كييف : مقتل عضو في فريق التفاوض الأوكراني وسط مزاعم بتجسسه لصالح روسيا

الأحد 06 مارس 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كييف : مقتل عضو في فريق التفاوض الأوكراني وسط مزاعم بتجسسه لصالح روسيا



وكالات - سما-

أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل أحد أعضاء فريق مفاوضات السلام الأوكراني بالرصاص، وسط مزاعم بأنه ربما كان يتجسس لصالح روسيا.
وقال مسؤولون في كييف إن دينيس كيريف (45 عاماً) جاسوس ومصرفي سابق، قُتل خلال عملية "الدفاع عن الأمة" بحسب ما نقله موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولم تدرج السلطات الأوكرانية اسم كيريف على قائمة الوفد الأوكراني الرسمي لمحادثات السلام مع روسيا الأسبوع الماضي، لكنه شوهد في مقاطع فيديو وهو جالس على الجانب الأوكراني من طاولة المفاوضات في الجولة الأولى من المحادثات في 28 فبراير (ِشباط).
وزعمت مصادر غير مؤكدة أنه "أُعدم حرفياً" في وسط كييف، بعدما اكتشفت السلطات تجسسه لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت صحيفة "برافدا" الليلة، أن أوكرانيا لديها "دليل واضح" على "خيانته"، بما في ذلك المحادثات الهاتفية.

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