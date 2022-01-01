سوسن بدر: الفن نجح في تغيير نظرة المجتمع لقضايا المرأة (فيديو)

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن معالجة قضايا المرأة بشكل موضوعي في الأعمال الفنية ساعد في تغيير نظرة المجتمع والقانون تجاه النساء، وبخاصة في القضايا المتعلقة بالتحرش وعدم المساواة في العمل، والعنف ضد السيدات.

وأضافت بدر خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" في تغطية خاصة لـمهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة، أن تناول الأفلام التي تهتم بالمرأة للقضايا المهمة يجعلنا نقف أمام مشكلاتنا وندركها بشكل جيد وبالتالي نستطيع إيجاد حلول لها.

يذكر أن سوسن بدر توجت بجائزة إيزيس للإنجاز في الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الماضي، تقديرًا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن سوسن بدر تمثل نموذجًا رائعًا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما، فهي ممثلة موهوبة لديها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، لذلك لم يكن غريبًا عليها مشاركتها في أفلام تناقش بجرأة واستنارة قضايا المرأة من كافة الطبقات الاجتماعية، لعل من أبرزها "احكي يا شهرزاد" و"الأبواب المغلقة" و"الشوق" و"قص ولصق" و"أسرار البنات" و"678" و"الفرح" و"ساعة ونص" و"دنيا" و"حب البنات".

وأكدت السفيرة مرفت التلاوي، أنه مثلما تمتلك سوسن بدر موهبة كبيرة كممثلة، فهي تمتلك أيضًا قبولاً كبيرًا لدى الجمهور المصري والعربي، ربما يرجع ذلك لملامحها شديدة المصرية، فهي وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة، أو كما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام بأنها "هاربة من المعبد".

وقدمت سوسن بدر خلال مشوارها السينمائي الطويل عشرات الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، من بينها "حبيبي دائما" و"لا تسألني من أنا" و"سلام يا صاحبي" و"شمس الزناتي" و"أسرار البنات" و"الأبواب المغلقة" و"خريف آدم" و"ديل السمكة" و"حب البنات" و"دنيا" و"مفيش غير كده" و"حين ميسرة" و"البلياتشو" و"ألوان السما السبعة" و"قص ولصق" و"الفرح" و"إحكي يا شهرزاد" و"السفاح" و"إبراهيم الأبيض" و"ولد وبنت" و"678" و"الشوق" و"ساعة ونص" و"بلاش تبوسني" و"الكنز"، فضلا عن مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات والعروض المسرحية الناجحة.

وقالت سوسن بدر، ضمن فعاليات حفل تكريمها بمنتدى نوت ردا على سؤال حول كيفية معالجتها لقضايا المرأة في اعمالها الفنية: منذ ان تلقيت الدعوة أردت أن أعرف عنه اكثر عن المهرجان، حين عرفت أن مهرجان أسوان يكرمني في وجود ناس كثير ولكن من بينهم الاستاذة انعام محمد علي فهذا أمر أسعدني جدا، بالصدفة كانت بداياتي في السنة الثانية بالمعهد، كان مسلسل هي والمستحيل، سمعت نقاشات وحوارات بين الاستاذة انعام محمد على والكاتبة فتحية العسال كونت تفكيري بشكل كبير.

أضافت: أدين بفني لأناس كثيرين ربنا وضعهم في طريقي. من وقتها قدمت أعمالا كثيرة للمرأة، مثل نونة الشعنونة وسهرات تليفزيونية مثل دولت فهمي التي لا يعرفها أحد، عن أول بنت استشهدت في ثورة 1919، وجدت نفسي في دائرة الاهتمام بالمرأة المصرية، وأضافت: زمان لم تكن هناك ميديا تكشف التحرش، الآن المشاكل كثرت ولم تعد حلولها سهلة.

وحول سؤال عن مدى تغير الدراما اليوم عن أمس، قالت سوسن حدث تغيير كبير جدا في الدراما عما بدأت في السبعينيات، حتى تقنيا الاجهزة اختلفت، الكتاب الذين يكتبون اليوم هم ابناء اليوم، مدلول الكلام تغير، حتى القضايا التي تطرح تغيرت، انا شخصيا اشتاق احيانا للعمل مثلما كنا في الماضي، بحكم انتمائي لجيل مختلف، هذا لا يعني أني لا اريد أن افهم ما يدور حولي، وإلا لن استمر، انا معنية بوطني مصر وقضايا بلدي، وكل ما يحدث من تغيير في العالم.

العالم المفتوح ادخلنا في عادات وتقاليد غريبة علينا بعض الوقت، هذا لا يعني ان ننسى أنفسنا بالكامل، لكن ما المانع ان نأخذ منهم بعض الاشياء، ونعيد التفكير فيما ورثناه من زمان، أكثر شئ يقلقني هو لغتنا وهويتنا، لو نسينا لغتنا تضيع هويتنا، اللغة هي الهوية التي تعبر عنا بشكل حقيقي.

وشكرت المخرجة إنعام محمد علي سوسن بدر لكلامها عنها وقالت ليس كل فنان يعترف بمن وقفوا معه في بداياته. وأضافت إنعام إن تجربتي مع سوسن بدر جاءت بعد ان توسمت فيها من البداية سمات من الممكن ان تؤهلها للبطولة، شعرت بذكائها كيف تأخذ تعليقات وتعليمات المخرج وتغلفها بروحها لتقدم الدور المطلوب بشكل حقيقي. لم تكن تعيد المشاهد هي مرة واحدة فقط، لا ترهق المخرجين.

وتابعت: أعمالها متنوعة وفي كل عمل تنضج أكثر، وتتقمص الشخصية للنخاع. الاداء على درجة عالية من المصداقية. بالنسبة للمخرج تكون جوهرة.