بيع عمليّن لـ "فنان الشارع" بملايين الدولارات في لندن

وكالات / سما /

بيع عملان لفنان الشارع الشهير بانكسي كان يملكهما نجم موسيقى البوب البريطاني روبي وليامز بملايين الدولارات لكل منهما، خلال مزاد نظمته دار سوذبيز في لندن أول من أمس.



وبيعت لوحة "فاندالايزد اويل (شوبرز)" الزيتية التي تمثل مروحيات عسكرية تقتحم منظراً طبيعيا ريفيا، في مقابل 4,4 مليون جنيه استرليني (حوالى 5,9 مليون دولار).

وتخطى هذا السعر التوقعات التي كانت تراوح بين 2,5 مليون جنيه استرليني و3,5 مليون.



وقالت دار سوذبيز إن هذه اللوحة تحمل "رسالة مناهضة للحرب" من بانكسي، فنان الشارع المتحدر من مدينة بريستول في غرب إنكلترا والذي لا تزال هويته الحقيقية لغزاً.



ورغم أن اللوحة تذكر بفيلم "القيامة الآن" (أبوكاليبس ناو) عن حرب فيتنام، لكن يبدو أنها مرتبطة أكثر بحرب العراق، وفق دار المزادات التي ذكرت بالتزام بانكسي ضد هذه الحرب وتوزيعه منشورات خلال تظاهرات في لندن سنة 2003.



وخلال المزاد نفسه، بيعت نسخة من لوحة "الفتاة مع البالون" للفنان البريطاني في مقابل 2,8 مليون جنيه استرليني (3,75 مليون دولار).



هذا العمل كان أيضاً ضمن مجموعة المغني روبي وليامز التي اشتراها مباشرة من الفنان سنة 2006، وكانت قيمتها التقديرية تراوح بين مليوني جنيه استرليني وثلاثة ملايين.



وظهر هذا الرسم الذي يمثل فتاة صغيرة تمد يدها باتجاه بالون أحمر متطاير على شكل قلب، قد ظهرت في بادئ الأمر على جدران لندن اعتباراً من 2002 وأعيدت بنسخ مختلفة مذاك.



وبيعت نسخة من العمل الذي أُتلف جزئيا بصورة ذاتية خلال مزاد، في مقابل حوالى 18,6 مليون جنيه استرليني (24,9 مليون دولار) في تشرين الأول 2021 خلال مزاد في لندن، وهو رقم قياسي للفنان.



كذلك بيعت لوحة لبانكسي بعنوان "غايم تشاينجر" (تغيير المعادلة) تكرّم أفراد الطواقم العلاجية، في آذار 2021 في مقابل 16,75 مليون جنيه استرليني (22,4 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي لأعمال الفنان خصص ريعه للهيئة الصحية البريطانية.