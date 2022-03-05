عوامل تؤثر على نمو الجنين

وكالات / سما /

يمكن أن تزيد العوامل البيئية من خطر الإجهاض أو العيوب الخلقية أو قد لا يكون لها أي تأثير على طفلك على الإطلاق، اعتمادًا على النقطة التي يحدث فيها التعرض أثناء الحمل.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يمر طفلك النامي بمرحلتين رئيسيتين من التطور بعد الحمل، المرحلة الأولى، أو مرحلة الجنين، تحدث خلال الأسابيع العشرة الأولى بعد الحمل، وتتشكل معظم أجهزة وأعضاء الجسم الرئيسية خلال هذا الوقت، المرحلة الثانية، أو المرحلة الجنينية، هي الفترة المتبقية من الحمل، فترة الجنين هذه هي فترة نمو الأعضاء والجنين بشكل عام.

يكون طفلك في طور النمو أكثر عرضة للإصابة خلال مرحلة الجنين عندما تتطور الأعضاء، ويمكن أن تسبب العدوى والأدوية أكبر ضرر عندما يحدث التعرض بعد أسبوعين إلى 10 أسابيع من الحمل.

يمكن أن يزيد داء السكري والسمنة من خطر إصابة طفلك بعيوب خلقية قد يقترح مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن تبذل قصارى جهدك لإدارة هذه الحالات قبل الحمل.

يمكن لبعض الأدوية والعقاقير أن تسبب تشوهات خلقية تكون أشد عند استخدامها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

ويوجد أيضًا بعض الأدوية التي تسبب الإصابة بمتلازمة ريتينويد الجنين قد تشمل خصائص متلازمة ريتينويد الجنين ما يلي:-

تأخير النمو.

تشوهات الجمجمة والوجه.

تشوهات الجهاز العصبي المركزي.

تشوهات القلب.

تشوهات الغدة الجار درقية.

شذوذ في الغدة الصعترية الكلوية.

يعتبر الكحول أكثر العقاقير شيوعًا التي تسبب تشوهات خلقية متلازمة الكحول الجنينية هي مصطلح يستخدم لوصف العيوب الخلقية النموذجية الناتجة عن تعاطي الأم للكحول:-

صعوبات التعلم.

تأخر النمو.

التهيج.

فرط النشاط.

ضعف التنسيق.

تشوهات ملامح الوجه.

عامل بيئي آخر يمكن أن يسبب تشوهات خلقية هو تقييد الرحم، حيث ينمو الجنين في رحم الأم ويحيط به السائل الذي يحيط بالجنين (على غرار التعليق في كيس من الماء) الذي يحميه من الضغط المفرط. إذا انكسر كيس الألياف الذي يحمل السائل، يمكن أن تضغط عصابات الألياف من الكيس الممزق على الجنين وتتسبب في متلازمة الشريط الأمنيوسي (والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلص جزئي أو بتر الذراع أو الساق)، و يمكن أن تسبب كمية غير كافية من السائل الأمنيوسي ضغطًا مفرطًا على الطفل بأكمله ، مما يؤدي إلى نقص تنسج رئوي (نقص نمو الرئتين).

حددت العلوم الطبية سبب حوالي 30٪ من العيوب الخلقية، وهذا يعني أن حوالي 70٪ لا يزالون بدون سبب مباشر ما يصل إلى 50-70٪ من العيوب الخلقية متفرقة ، ولا يزال سببها مجهولاً، يمكن لمزيج من العوامل البيئية والوراثية أن يزيد من خطر الإصابة بعيوب خلقية معينة.