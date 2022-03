أفضل المكملات الغذائية للذكور: (5) فيتامينات يجب على جميع الرجال التفكير في تناولها!

وكالات / سما /

تقل احتمالية تناول الرجال للمكملات الغذائية مقارنة بالنساء، ولكن هناك القليل من الفيتامينات والمعادن التي يجب على الرجال تناولها يوميا.

ويكشف موقع "إكسبريس" عن الفيتامينات الخمسة التي يجب على جميع الرجال التفكير في تناولها.

- فيتامين (د)

تنصح NHS جميع الرجال والنساء البالغين بتناول 10 ميكروغرامات من مكملات فيتامين (د) يوميا بين شهري أكتوبر ومارس.

وبشكل عام، فيتامين (د) ضروري للحفاظ على صحة عظامك وعضلاتك وأسنانك (بغض النظر عن جنسك). ويقوم بذلك عن طريق تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، ما يساعد على الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفات.

وقد تكون هناك فائدة إضافية للرجال، على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن فيتامين (د) يمكن أن يعزز مستويات هرمون التستوستيرون.

وينظم هرمون التستوستيرون الرغبة الجنسية وكتلة العظام وتوزيع الدهون وكتلة العضلات وقوتها وإنتاج خلايا الدم الحمراء والحيوانات المنوية لدى الرجال.

-المغنيسيوم

ينظم المغنيسيوم وظائف العضلات والأعصاب ومستويات السكر في الدم وضغط الدم ويساعدك على صنع البروتين.

ويبدو أن المغنيسيوم يدعم أيضا إنتاج هرمون التستوستيرون، حيث أظهرت دراسة بحثية واحدة أن زيادة تناولك يمكن أن يرفع مستويات هرمون التستوستيرون في غضون شهر.

ويمكن أن يساعد تناول المغنيسيوم أيضا في التغلب على أعراض إياس الذكورة، مثل قلة النوم وانخفاض الطاقة والتعب.

- أوميغا 3

وهي أحماض دهنية متعددة غير مشبعة نحتاجها للعديد من الأشياء المختلفة، ولكن بشكل خاص لصحة القلب.

ووفقا للخبراء في Take Care Of، فإن معظم الرجال يستهلكون أكثر من أحماض أوميغا 6 الدهنية الالتهابية مما يعتبر صحيا. يتضمن ذلك أشياء مثل الزيوت النباتية المكررة والمايونيز والمكسرات المحددة.

وإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من أوميغا 3، وهي مضادات شديدة للالتهابات ومفيدة أيضا لصحة الدماغ، فإنك تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

- Saw Palmetto

حان الوقت للتعرف على هذا التوت الذي يأتي من شجيرة لأنه تم استخدامه لعدة قرون كعلاج لمشاكل الجهاز التناسلي والمسالك البولية.

ووفقا للفريق في Take Care Of، فإن توت Saw Palmetto يستخدم تقليديا لصحة البروستات لسنوات عديدة.

وتشير البيانات السريرية المبكرة إلى أن مستخلص Saw Palmetto قد يساعد في دعم صحة البروستات، لكن البيانات السريرية الأكبر والأكثر حداثة لم تدعم فعاليتها.

ومع ذلك، يمكنك تناول مكملات Saw Palmetto لتحسين وظيفة المسالك البولية، ووقف تساقط الشعر، ودعم البروستات وصحة الحيوانات المنوية، وتنظيم مستويات هرمون التستوستيرون.

ويوضح Healthline أن المركبات الموجودة في التوت من المفترض أن تمنع نشاط 5-alpha reductase، وهو إنزيم مسؤول عن تحويل هرمون التستوستيرون إلى DHT.

ولهذا السبب يُعتقد أن العلاج الطبيعي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدمك في العمر، وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسينات في تكوين الجسم والرغبة الجنسية والمزاج.

- البورون

يمكن العثور عليها في أشياء مثل التفاح والزبيب وبعض المكسرات والبرقوق والحمص والقهوة، ولكنها متوفرة أيضا في شكل مكمل ويمكن أن تساعد في إنتاج هرمون التستوستيرون.

وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الفاكهة والخضار، فمن المحتمل أن يكون لديك مستويات منخفضة من البورون (وهذا صحيح بالنسبة لكثير من الرجال).

ويعتبر البورون مكملا شائعا للرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب أو انخفاض هرمون التستوستيرون، ولكن يجب عليك دائما التحدث إلى الطبيب قبل إضافته إلى نظامك الغذائي لأنه قد يكون له بعض الآثار الجانبية غير السارة.

ويقترح Healthline أيضا أن المكمل يمكن أن يحسن فعالية فيتامين (د) والوظائف المعرفية مثل التنسيق بين اليد والعين والذاكرة، وبالطبع تعزيز الأداء الجنسي.

ووجدت إحدى الدراسات أيضا أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبورون تدعم صحة البروستات.