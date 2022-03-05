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"سوني "وهوندا" تتحالفان لتصنيع سيارات كهربائية

الأحد 06 مارس 2022 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سوني "وهوندا" تتحالفان لتصنيع سيارات كهربائية



وكالات / سما /

أعلنت شركتا "سوني" و"هوندا" عن توقيع مذكرة تفاهم لتصميم وتسويق السيارات الكهربائية معا.

ولا تعد الصفقة نهائية، لكن الهدف منها هو إنشاء مشروع مشترك خلال العام الحالي، والبدء في بيع السيارات مع حلول عام 2025.

وتقضي الاتفاقية بقيام "هوندا" بتصميم وتصنيع وتسويق "النموذج الأول"، بينما تقوم "سوني" بإنشاء منصة خدمة التنقل، وذلك بغرض إحداث دمج بين قطع غيار سيارات "هوندا" والمبيعات مع خبرات "سوني" في مجال الترفيه والمعلومات، وأجهزة استشعار الهاتف المحمول والصورة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Honda Toshihiro Mibe": "على الرغم من أن "سوني" و"هوندا" شركتان تشتركان في العديد من أوجه التشابه التاريخية والثقافية، إلا أن مجالات خبرتنا التكنولوجية مختلفة تماما، ولذلك أعتقد أن هذا التحالف الذي يجمع نقاط القوة في شركتينا معا يوفر إمكانيات كبيرة لمستقبل التنقل".

وبالنسبة لـ"هوندا"، قد يساعد المشروع المشترك مع "سوني" في تحقيق هدفها المتمثل في تحويل مجموعتها بالكامل إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء مع حلول عام 2040، خاصة وأنها حاليا أقل مجموعات السيارات الكهربائية في العالم.

يشار إلى أن شركة "سوني" لم تزح الستار عن سيارتين كهربائيتين، هما "Vision-S EV" و"Vision-S 02 SUV "الكهربائية.

وتستعرض "سوني" من خلال سيارتها "Vision-S" جميع نقاط قوتها، ومنها 33 مستشعرا مختلفا لتقنية "360Reality Audio"، وشاشات العرض العريضة، والقيادة الذاتية.

#سوني #هوندا #سيارات كهربائية #السيارات

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