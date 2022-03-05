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بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة

الأحد 06 مارس 2022 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة



القدس المحتلة / سما /

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، للمرة الثالثة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن رئيس الحكومة نفتالي بينيت أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس السبت، في أعقاب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، موضحة أن بينيت توجه بعدها إلى ألمانيا، ليجري محادثات مع المستشار أولاف شولتس.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، كرساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه من غير المقرر أن تصدر تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

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