نقل وتعليمات وقرارات جديدة لمباراة الشجاعية والشاطئ

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عن تطبيق قرارات وتعليمات جديدة لمباراة الشاطئ واتحاد الشجاعية في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة بناءً على توصيات من الشرطة بالعمل على تأمين المباراة إعادة على ملعب اليرموك يوم الاثنين المقبل والسماح فقط لعدد 1000 مشجع من جمهور اتحاد الشجاعية دون السماح لجماهير خدمات الشاطئ المعاقب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن قبل أيام عن نقل المباراة لملعب الدرة بدلاً من ملعب اليرموك كعقوبة على الشاطئ، قبل أن يرفض اتحاد الشجاعية الأمر ويرفع طلباً بإعادة المباراة لملعب اليرموك لاتحاد الكرة الذي درس الأمر وأعلن القرار الجديد.