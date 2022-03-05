خدمات البريج يجدد الثقة بالمدرب حسن إسماعيل

الوسطى / سما /

جددت إدارة نادي خدمات البريج، اليوم الجمعة، ثقتها بالمدير الفني لكرة السلة حسن إسماعيل، من أجل الاستعداد لبطولة الدوري العام.

وأكدت إدارة نادي خدمات البريج، أن التجديد مع المدرب إسماعيل، جاء من أجل مصلحة الفريق، الذي يستعد للظهور بشكل مغاير في القادم، في ظل التغييرات الجذرية التي سيقوم بها المدرب خلال الفترة المقبلة.

ومنحت إدارة البريج، المدرب إسماعيل، كافة الصلاحيات من أجل التخطيط جيداً لفريق كرة السلة المستقبلي، مؤكدة أنها لن تبخل على المدرب بما يطلبه.

ومن المتوقع أن يقدم إسماعيل، تقرير كامل لإدارة البريج، بشأن بطولة الكأس الأخيرة التي خسرها الفريق في النهائي أمام خدمات المغازي، وتصحيح كافة الأوضاع، لإعادة الفريق لمنصات التتويج.