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فيديو.. انتصاران لـ"الزعيم" و "الحوانين" في دوري الممتازة

الأحد 06 مارس 2022 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصاران لـ"الزعيم" و "الحوانين" في دوري الممتازة



غزة / سما /

اكتسح شباب رفح نظيره الأهلي الفلسطيني (0/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الممتازة.

 وسجل رباعية "الزعيم" محمد أبو هاشم "هدفين" (68 و86)، وطارق أبو غنيمة (47)، وعبد الرحمن الحميدي (77).

وبهذا الفوز رفع "الزعيم" رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، ويبقى رصيد الأهلي 12 نقطة في المركز التاسع.

 وشهدت المباراة طرد محمد داوود من الأهلي (90) لحصوله على بطاقة صفراء ثانية، وتوقف اللعب بعدها لانسحاب "الأهلي من الملعب ومنحه الحكم المدة القانونية للعودة للمباراة، لكنه تمسك بموقفه ما دفع الأخير لإطلاق صافرة النهاية بعد 15 دقيقة.

شباب خانيونس (0) _ بيت حانون الرياضي (1)  

وحقق بيت حانون الرياضي فوزا ثمينا على منافسه شباب خانيونس (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

ويدين "الحوانين" بانتصاره الغالي إلى عبد الرحمن وشاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد (31).

وبهذا الفوز رفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المركز الخامس.

#دوري الممتازة #شباب رفح #الأهلي الفلسطيني #بيت حانون الرياضي #شباب خانيونس

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