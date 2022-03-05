  1. الرئيسية
  2. الرياضة

غوارديولا يتغزل برونالدو قبل قمة السيتي واليونايتد

الأحد 06 مارس 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوارديولا يتغزل برونالدو قبل قمة السيتي واليونايتد



وكالات / سما /

أشاد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بمسيرة نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل مواجهة فريقيهما المقررة غدا الأحد في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية المباراة، في تعليقه على مسيرة النجم البرتغالي: "رونالدو هو أحد أعظم اللاعبين في آخر 15 عاما إلى جانب ميسي، ما قام به هذا الثنائي لن نراه مرة أخرى".

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الانتصار على جاره وغريمه يونايتد في ديربي مانشستر، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، بينما يسعى رفاق رونالدو، للخروج بأقل الأضرار من ملعب "الاتحاد"، للحفاظ على مركزهم الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة، بينما يشغل مانشستر يونايتد المرتبة الرابعة بـ47 نقطة، ويتقدم بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد الخامس.

 
#غوارديولا #مانشستر سيتي #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

بوتين: لهذا السبب وضعت "النووي" في حالة تأهب

زيلينسكي يرفض الرد على مكالمة من بينيت

نيويورك تايمز: هذا ما تتخوف منه واشنطن من حصار بوتين

على وقع الحرب في أوكرانيا..معاريف: هذا ما يتخوف منه جيش الاحتلال

محلل روسي: لا داعي للاستغراب.. الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل

استماتة للسيطرة عليه.. ما سر بحر آزوف الذي "تريده" روسيا ؟

من بينها سقوط بوتين ومواجهة نووية.. 5 سيناريوهات ممكنة لنهاية الحرب الروسية

الأخبار الرئيسية

انفجار ضخم يهز قاعدة أمريكية بجانب أكبر حقول النفط السورية..

4 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1659 حالة تعاف في فلسطين

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ونسبتها

2022-03-05_23-04-21_998799

لماذا يمتنع الأردن عن “الإستثمار” بورقة “المقاومة الفلسطينية ؟

o

استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب باب حطة بالقدس

الاتصالات الفلسطينية