غوارديولا يتغزل برونالدو قبل قمة السيتي واليونايتد

وكالات / سما /

أشاد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بمسيرة نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل مواجهة فريقيهما المقررة غدا الأحد في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية المباراة، في تعليقه على مسيرة النجم البرتغالي: "رونالدو هو أحد أعظم اللاعبين في آخر 15 عاما إلى جانب ميسي، ما قام به هذا الثنائي لن نراه مرة أخرى".

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الانتصار على جاره وغريمه يونايتد في ديربي مانشستر، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، بينما يسعى رفاق رونالدو، للخروج بأقل الأضرار من ملعب "الاتحاد"، للحفاظ على مركزهم الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة، بينما يشغل مانشستر يونايتد المرتبة الرابعة بـ47 نقطة، ويتقدم بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد الخامس.