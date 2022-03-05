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2034 أوكرانيا وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي

الأحد 06 مارس 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
2034 أوكرانيا وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي



القدس المحتلة / سما /

وصل 2034 أوكرانيا إلى إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي، حيث تم منع 112 منهم من الدخول إلى البلاد لأسباب مختلفة، بحسب ما أفاد تقرير وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ووفقا للتقرير، فإن السطات الإسرائيلية سمحت منذ 24 شباط/فبراير الماضي بدخول مجموعات من الأوكرانيين إلى أراضيها، إلى جانب استقدام العشرات من اليهود من أوكرانيا.

وحسب الإحصاءات، فإن 605 قادمين من أوكرانيا وصلوا يومي الجمعة والسبت إلى إسرائيل، وتم منع 26 من دخول البلاد.

وفي أعقاب التوجهات الأوكرانية، قالت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية إنه تم إقرار إجراءات جديدة بخصوص الأوكرانيين.

وقررت وزير الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أنه "سيدخل جميع الأوكرانيين إلى إسرائيل من دون مانع خاص. إذا دعاهم إسرائيلي، فسيطالب بالتوقيع على تعهد بألا يستقروا في البلاد وعليه إيداع كفالة. وإذا لم يدعوهم أحد، فإنهم سيدخلون كسياح، (بشرط) لا يكون هناك اشتباه أنهم سيستقرون في إسرائيل، وسيدخلون. وإذا تعالى اشتباه، سينقلونهم إلى استجواب".

إلى ذلك، تواصل مختلف الوزارات الحكومية والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية والهيئات الأخرى العمل لاستيعاب موجة الهجرة من أوكرانيا، حيث وضعت "خطة طوارئ" مفصلة لاستقدام مجموعات من اليهود، علما أن تعداد الجالية اليهودية في أوكرانيا 200 ألف نسمة.

وأصدرت وزارة الاستيعاب التي تشرف على خطة استقدام يهود أوكرانيا دعوات للفنادق في البلاد لاستقبال الضيوف دون تحديد الغرض.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة التحضيرات والاستعدادات في مطار بن غوريون في اللد لاستيعاب المهاجرين، بما في ذلك تسليم بطاقات الهوية، واستيعابهم في مراكز الاستيعاب أو الفنادق، والمرافقة في بداية إقامتهم في البلاد.

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