تشافي يثير حماس جماهير برشلونة بشأن هالاند

وكالات / سما /

أثار تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة حماس الجماهير بشأن اهتمام النادي بالتعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتؤكد العديد من المصادر الصحفية على أن هالاند هو الهدف الرئيسي لبرشلونة في الصيف، حيث يرى تشافي هيرنانديز أن الفريق بحاجة لمهاجم من الطراز الرفيع لكي يعود للمنافسة على الألقاب مجدداً.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة بالحصول على خدمات هالاند، وذلك في ظل اهتمام العديد من الأندية الأخرى بالتعاقد مع اللاعب، على رأسها الغريم التقليدي ريال مدريد، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وكشفت بعض التقارير في الآونة الأخيرة عن ذهاب تشافي هيرنانديز إلى مدينة ميونخ الألمانية للاجتماع شخصياً مع إيرلينج هالاند يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما لم ينفيه المدرب الكتالوني.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده تشافي اليوم السبت للحديث عن مباراة الفريق ضد إلتشي التي ستقام غداً الأحد، أجاب على سؤال بخصوص رحلته إلى مدينة ميونخ لمقابلة هالاند، وأردف قائلاً “لا أستطيع إعطاء أي تفاصيل. لا يسعني سوى القول أننا نعمل من اجل حاضر ومستقبل برشلونة”.

وتابع “عندما نريد الإعلان عن شيء ما، فسوف نفعل ذلك، كما فعلنا في صفقة بابلو توري. لن أقول أي شيء، فقط نحن نعمل من أجل حاضر ومستقبل النادي”.

وتعتقد الصحف الإسبانية أن هذه التصريحات تؤكد اهتمام البرسا بالتوقيع مع هالاند، فرغم أن تشافي لم يكشف عن أية تفاصيل، لكنه لم ينفي اجتماعه بالمهاجم النرويجي أيضاً.