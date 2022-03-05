فيديو.. ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

تمكن ريال مدريد من تحقيق انتصار مُثير على ريال سوسيداد، وذلك بنتيجة أربعة أهدافٍ لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو قد بدأ عن طريق ميكيل أويارزابال للضيوف في الدقيقة 10، وذلك عندما هز شباك الميرنجي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ ارتكبه داني كارفاخال على النجم المُخضرم ديفيد سيلفا.

وتمكن اللاعب الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

ونجح النجم الكرواتي لوكا مودريتش من تسجيل ثاني أهداف الميرنجي في الدقيقة 43 بعد تسديدة قوية تحمل بصمته المُميزة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدفين لهدفٍ.

وانتظر لاعبو الميرنجي حتى الدقيقة 76 لتسجيل ثالث الأهداف عن طريق النجم الفرنسي المُخضرم كريم بنزيما، وجاء الهدف من ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس جونيور.

وتمكن النجم الإسباني ماركو أسينسيو من إكمال الرباعية بعد استغلاله لكرة عرضية رائعة من داني كارفاخال، وجاء ذلك في الدقيقة 79 من اللقاء.

وارتفع رصيد ريال مدريد بعد الانتصار في مُباراة اليوم للنقطة رقم 63، وذلك بفارق 8 نقاط عن إشبليية أقرب مُلاحقيه الذي يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وسيلعب ريال مدريد المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد مايوركا يوم الاثنين المُوافق 14 مارس.