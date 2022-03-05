فيديو.. ليفربول يُحقق انتصاراً صعباً على ويست هام في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

حقق ليفربول فوزاً صعباً على مُنافسه ويست هام يونايتد بهدفٍ دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد شهدت هدفاً وحيداً سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 27 من اللقاء، وذلك بعد استغلاله لكرة ملعوبة من زميله الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء.

وأنقد أرنولد فريقه من فرصة هدف مُحقق في نهاية الشوط الأول بعد أن أبعد كرة من على خط المرمى بعد انفراد للهامرز، وتمكن نابي كيتا من إنقاذ فرصة خطيرة أيضاً للمُنافس في الدقائق العشرة الأخيرة من اللقاء.

وارتفع رصيد ليفربول بعد الفوز للنقطة رقم 63 يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف المُتصدر مانشستر سيتي الذي يملك 66 نقطة.

وتجمد رصيد ويست هام عند النقطة رقم 45 يحتل بهم الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب، ويبدو مانشستر يونايتد هو المُستفيد الأكبر من هزيمة الهامرز نظراً للتنافس بينهما في صراع المُربع الذهبي.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له ضد برايتون على أرض الأخير يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب ويست هام على أرضه أمام أستون فيلا يوم الأحد المُوافق 13 مارس.