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اوكرانيا: أكثر من 11 ألف جندي روسي قُتلوا في الحرب

الأحد 06 مارس 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اوكرانيا: أكثر من 11 ألف جندي روسي قُتلوا في الحرب



وكالات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدأت موسكو غزوها للبلاد في 24 فبراير (شباط).

وفي اليوم السابق قدّرت عدد القتلى الروس بأكثر من عشرة آلاف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.


ومع استمرار الهجوم الروسي لليوم الحادي عشر، من المتوقع أن يصل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 1.5 مليون، اليوم (الأحد)، فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية بما في ذلك المزيد من العقوبات والأسلحة.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات عن فشل تطبيق وقف إطلاق النار، أمس (السبت)، الذي كان سيسمح للمدنيين بالفرار من ماريوبول وفولنوفاخا، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية. ووصل الأوكرانيون الذين تمكنوا من الفرار إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة وأماكن أخرى.

وقال مفاوضون أوكرانيون إن جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار ستنعقد، غداً (الاثنين)، لكنّ موسكو كانت أقل تحديداً بشأن الموعد.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس (السبت)، السكان في المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى القتال.

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