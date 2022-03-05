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وثيقة تكشف .. هكذا تتعامل روسيا مع جثث قتلاها في أوكرانيا

الأحد 06 مارس 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وثيقة تكشف .. هكذا تتعامل روسيا مع جثث قتلاها في أوكرانيا



وكالات

كشفت وثيقة روسية طريقة تعامل موسكو مع جثامين القتلى من العسكريين الروس، الذين يسقطون في الهجوم الدائر على أوكرانيا.

وحسب الوثيقة التي قال الجيش الأوكراني إنه اعترضها، فقد أصدرت وزارة الدفاع الروسية أمرا بدفن جثامين الجنود الروس القتلى في مقابر جماعية، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فيجب "التخلص من جثثهم".

وعلقت قيادة العمليات الشمالية في الجيش الأوكراني على هذه الوثيقة، قائلة إن "هذا كل ما تحتاج معرفته حول موقف العدو من جنوده".

وكتبت القيادة في تعليق على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "في المقابل، فإن الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا قتلى يُنظر إليهم كأبطال، ويتم تكريم ذكراهم".

والوثيقة الروسية معنونة بجملة "للاستخدام الرسمي فقط"، وتعد سارية اعتبارا من 1 مارس 2022، أي بعد 5 أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتطلب الوثيقة من العسكريين الروس "سحب أوراق الهوية من أفراد الجيش الذين يقتلون في أوكرانيا"، و"اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن إخراج جثث القتلى من الجنود الروس من أوكرانيا ليلا، وتنظيم دفنهم في مقابر جماعية، أو التخلص من الجثث".

وتقول أوكرانيا إن آلاف الجنود الروس قتلوا منذ بداية الهجوم في 24 فبراير الماضي، إلا أن روسيا تؤكد أن العدد الحقيقي لقتلاها أقل بكثير مما تعلنه كييف.

#روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية #اوكرانيا

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