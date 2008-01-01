الزيارة الأولى من نوعها منذ 2008..هرتسوغ يصل الأربعاء إلى تركيا

القدس المحتلة/سما/

يزور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال تركيا، يوم الأربعاء، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وخلال الزيارة المقررة، سيزور هرتسوغ أنقرة، حيث سيتم استقباله في حفل استقبال رسمي في قصر الرئيس التركي، وفي اسطنبول سيلتقي الرئيس الإسرائيلي بأعضاء الجالية اليهودية، وفق القناة "12" الإسرائيلية.



سيكون هرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003.



ومع تنصيب هرتسوغ رئيسا لإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، اتصل الرئيس التركي لتهنئته على انتخابه، وهو حديث أدى إلى استئناف الحوار بين البلدين بعد سنوات من القطيعة، وفقا للقناة.



وقال مكتب هرتسوغ إنه خلال الزيارة التي تم التنسيق فيها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، سيبحث مع أردوغان "مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين وإمكانية زيادة التعاون في مختلف القضايا بين الدولتين وشعبيهما".



وفي 22 من الشهر الماضي، أعرب أردوغان عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.



وقال الرئيس التركي وقتها: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".



ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.