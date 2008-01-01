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بعد لقائه ببوتين..بينيت الى برلين

السبت 05 مارس 2022 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد لقائه ببوتين..بينيت الى برلين



القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم السبت، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بموسكو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن "بينيت ينسق نشاطه بشأن الحرب الروسية الأوكرانية مع أميركا وألمانيا وفرنسا".

ويغادر بينيت موسكو بعد لقاء استمر 3 ساعات بينه وبين الرئيس الروسي، متجهًا نحو برلين للقاء المستشار الألماني، أولاف شولتس.

وغادر بينيت البلاد صباح اليوم السبت، متجهًا نحو موسكو، بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها الطرفان يوم الأربعاء.

وشارك في لقاء بينيت - بوتين، وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولتا.

وكان قد أجرى بينيت محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، يوم الأحد، وفيها اقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية وساطة بلاده بين طرفي النزاع الروسي والأوكراني.

ويُشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أبلغ الإدارة الأميركية مسبقًا باللقاء بين بينيت ببوتين.

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