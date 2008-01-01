إيهود باراك: حسن نصر الله يعرف نقاط ضعف المجتمع الإسرائيلي جيدا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يعرف نقاط ضعف المجتمع الإسرائيلي جيدا.



ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، أمس الجمعة، عن باراك، أن حسن نصر الله عالم نفسي كبير، ويمكنه تحليل المعلومات بدقة، كما يقرأ الشعب الإسرائيلي ويعرف نقاط ضعفه جيدا.



ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بذلك، ولكنه أكد أن الأمين العام لحزب الله اللبناني يجيد الحديث، وببراعة كبيرة.



وجاءت تصريحات باراك تعليقا على الذكرى الثلاثين لتولي نصر الله قيادة زعامة حزب الله، خلفا لعباس موسوي، الذي اغتالته إسرائيل في السادس عشر من شهر فبراير/شباط 1992.



وأفاد الموقع العبري أن باراك لم يكتف بالحديث عن نصر الله، ولكنه أكد أن عملية اغتيال موسوي كانت مهمة واستراتيجية، بدعوى أنها أحبطت عمليات "إرهابية" كان يفترض وقوعها مستقبلا، وان عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني كانت إنجازا استخباراتيا مهما.