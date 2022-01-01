موافقة مبدئية تسمح لطلاب أوكرانيا من سكان الداخل المحتل بإكمال تعليمهم في رومانيا

القدس المحتلة/سما/

تلقت عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين، رسالة موجهة من وزير التعليم الروماني يفيد بالموافقة المبدئية بالسماح للطلبة الفلسطينيين من الداخل المحتل، الذين كانوا يدرسون الطب في أوكرانيا، باستئناف تعليمهم الجامعي في عدد من الجامعات الرومانية المعترف بها.

ووعدت القنصل الروماني في تل أبيب، ياسين، خلال لقاء جمع بينهن، بأن يكون القرار النهائي والواضح بعد معرفة قائمة الجامعات الرومانية التي يمكنها أن تفتح أبوابها للطلاب.



ويجتمع مساء اليوم، أعضاء الكنيست عن الموحدة، إيمان خطيب ياسين ومازن غنايم، مع الدكتور بلال عباس مسؤول رابطة طلاب عرب 48 في أوكرانيا، وذلك للتباحث في إيجاد حلول لاستئناف تعليمهم بعدما أجبروا على مغادرتها، وضمان عدم خسارتهم لسنوات إضافية في مسيرة تعليمهم.

وفي هذا الصدد من المقرر أن يعقد اجتماع مطلع الأسبوع بين ياسين وغنايم وبين البروفيسور شاؤول يتسيف مدير قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة الإسرائيلية، ومدير عام وزارة الصحة لهذا الصدد.