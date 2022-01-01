هنية: 75 ألف شيكل دعما لأندية الدوري الممتازة..

غزة/سما/

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تقديم منحة مالية بقيمة 75 الف شيكل لاندية دوري الدرجة الممتازة في العاب كرة السلة واليد وتنس الطاولة مع انطلاقة مسابقات الدوري للالعاب الرياضية الثلاث الاسبوع المقبل

وقال هنية إن الدعم المالى سيساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الأندية وتساند مجالس الإدارة في تلبية جزء كبير من الاحتياجات الأساسية لاستمرار النشاط الرياضي.

وكان هنية قد كشف في وقت سابق عن قيمة المنحة المالية التي ستقدم دعما للأندية والاتحادات الرياضية مع انطلاق الموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



وأوضح هنية أن الجهود التي قام بها أثمرت عن زيادة في قيمة المنحة المالية التي تقدم سنويا مع انطلاق الموسم الرياضي القادم لتصبح (300.000) دولار .

يذكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة قدم على مدار العامين الماضيين ما يقارب (2.000.000) دولار لدعم الأندية بشكل مباشر بالإضافة للمكافٱت الخاصة بالبطولات ومساعدات أخرى في أزمة كورونا وفي المناسبات والاعياد.