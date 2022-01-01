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وول ستريت جورنال: لهذا السبب رفض "الناتو" فرض حظر طيران في سماء أوكرانيا

السبت 05 مارس 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال: لهذا السبب رفض "الناتو" فرض حظر طيران في سماء أوكرانيا



واشنطن/سما/

كرر حلف شمال الأطلسي "الناتو" رفضه أي طلب أوكراني لإنشاء منطقة حظر طيران فوق كييف، بسبب مخاطر وتحديات لوجيستية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين وخبراء عسكريين، قولهم إن "إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يؤدي إلى دخول الناتو في صراع مفتوح مع روسيا".

وذكرت أن الخبراء العسكريين أشاروا إلى أن "فرض منطقة حظر طيران يتطلب توفير عدة مئات من الطائرات، ليس للقيام بدوريات في المنطقة، ولكن لدعم الحفاظ على منطقة حظر الطيران، والتنسيق مع القوات الجوية لدول متعددة".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قال بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الحلف، الجمعة، إن أعضاء الناتو اتفقوا على عدم تشغيل طائرات فوق أوكرانيا أو إرسال قوات إلى هناك، بحسب الصحيفة.

وأضاف أن "الناتو لا يسعى لخوض حرب مع روسيا"، وقال: "لن نكون جزءا من الصراع".
 


 وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين في البنتاغون حذروا من المخاطر المرتبطة بمنطقة حظر الطيران، رغم أن استمرار السماح لروسيا بشن هجمات عشوائية سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
 

وتقول كييف إنه في حال لم تكن لدى "الناتو" نية لفرض منطقة حظر جوي، فإن عليها تزويد أوكرانيا بطائرات حربية وأنظمة دفاع جوي.

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