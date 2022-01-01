زيلينسكي يلمح إلى عدم استمرار المفاوضات مع روسيا

كييف/سما/

ألمح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى إمكانية عدم الاستمرار في المفاوضات مع روسيا للتوصل لحل للأزمة الحالية بينهما.



جاء ذلك في تصريحات زيلينسكي عن تطور الأحداث في بلاده، اليوم السبت.



وفيما يتعلق بالمفاوضات التي أطلقت مع روسيا من أجل وقف النار، قال الرئيس الأوكراني إنه "سيرى ما إذا كانت بلاده ستستمر بها أم لا".



وأضاف أن وفد بلاده المفاوض في المحادثات التي تجرى في بيلاروسيا ناقش أول خطوة ألا وهي فتح الممرات الإنسانية وإعادة الحياة لطبيعتها.



وثمن زيلينسكي الموقف الأوروبي تجاه بلاده، لا سيما في ما يتعلق بالنازحين، قائلا: "أوروبا استقبلت اللاجئين كمواطنيها".



كما كشف أن هناك قرارات بعشرات المليارات من الدولارات من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت روسيا وقف إطلاق نار لفتح ممرات لخروج المدنيين من مدن ماريوبول وفولنوفاخا اللتين تشهدان كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية.



وأكدت الدفاع الروسية، أن "روسيا استجابت لجميع مطالب الجانب الأوكراني من حيث الوقت والطريق وضمان الأمن فيما يتعلق بالممرات الإنسانية في ماريوبول فولنوفخا".



وأوضحت أنه "على الرغم من خطورة عواقب تعطيل العملية الإنسانية اليوم، نحن على استعداد لمواصلة العمل بصبر وثبات مع ممثلي أوكرانيا والمنظمات الدولية لحل الأزمة الإنسانية على الفور".

