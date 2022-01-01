اعلام عبري:"إسرائيل" تعتزم تطبيق عقوبات ضد روسيا حال استمرار العملية العسكرية

القدس المحتلة/سما/

صرح مصدر حكومي إسرائيلي بأن الحكومة العبرية تعتزم الانضمام إلى قائمة الدول التي وقعت عقوبات ضد روسيا حال استمرار تصاعد الأزمة الأوكرانية واستمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة.



ونقل موقع "i24news" عن التلفزيون الإسرائيلي، أن صناع القرار السياسي في إسرائيل يدركون أنهم لن يكونوا قادرين على الحفاظ على نهج سياستهم الحالية تجاه الأزمة الأوكرانية إذا لم يتم ضبط زمام الأمور.



وقال مصدر حكومي لم يذكر اسمه لأخبار القناة 12 الإسرائيلية، إنه إذا لم تخرج الأمور عن السيطرة في الأيام القليلة المقبلة وتوجه الجانبان إلى الحوار، فإن إسرائيل ستستمر في تقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، والإدانات المعلنة للعملية الروسية وعدم فرض عقوبات.



وتابع: "لكن إذا استمر الموقف في التصعيد، وتزايد عدد الضحايا والقتلى، ستضطر إسرائيل للتدخل بشكل أكبر وللانضمام إلى الجهود الغربية لفرض العقوبات".



ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل مهلة، تقديرا لحاجة اسرئيل إلى الحفاظ على علاقات عمل مع روسيا، ولكن كلما استمرت هذه الحرب، لن تتمكن إسرائيل بعد الآن من الجلوس على السياج، وسيتعين عليها اتخاذ قرارا أكثر وضوحا".



ومن المقرر أن تقدم لجنة وزارية إسرائيلية توصيات للحكومة، يوم الأحد المقبل، بشأن العقوبات التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد روسيا، بحسب قناة 12 الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة عبرية، مساء يوم الجمعة الماضي، تفاصيل استعدادات إسرائيل لاستيعاب اللاجئين اليهود من أوكرانيا.



وكشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، عن استعداد بلادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا في صحراء النقب، وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن تصل بعد غد الأحد ثلاث رحلات جوية لـ 300 لاجئ يهودي فروا من أوكرانيا، وأضافت: "من المتوقع أن تتلقى العائلات مساعدة كبيرة تصل إلى آلاف الشواكل لكل أسرة".

