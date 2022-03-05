  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو : تدمير مروحية روسية في أوكرانيا.. ووزارة الدفاع تعلق

السبت 05 مارس 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : تدمير مروحية روسية في أوكرانيا.. ووزارة الدفاع تعلق



كييف/سما/

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، يوم السبت، مقطع فيديو قالت إنه لتدمير مروحية روسية، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.


وأرفقت الوزارة الفيديو بتعليق جاء فيه: "هكذا يموت المحتلون الروس. المجد لأوكرانيا والمدافعين عنها. معا لتحقيق النصر".

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الجيش الأوكراني أنه يحقق "نجاحات" على الأرض لكن "لا يمكنه التحدث عنها"، وذلك بعد أيام من بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في الجيش قولها: "لسوء الحظ، لا يمكننا التحدث عن كل نجاحاتنا حتى الآن حتى لا نتسبب في تعطيل الخطة".

وأضافت الهيئة: "لكن صدقونا، سيكون كل شيء واضحا في الوقت المناسب. معا سننتصر. قتالنا مستمر".

وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تشن هجمات عكسية ضارية، من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.


وتابعت: "بالعمليات القتالية النشطة، ليس فقط وحدات الجيش الأوكراني هي التي تلحق خسائر بالعدو، لكن أيضا المدنيين العاديين غير المسلحين، الذين يظهرون للمحتلين (القوات الروسية) موقفهم مما يتسبب في هزيمة نفسية".

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية "محبطة"، مع استمرار جنودها وضباطها في "الاستسلام أو الفرار، تاركين وراءهم أسلحتهم ومعداتهم".

#أوكرانيا #روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا واوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

"شبيغل" الألمانية: هذه هي أكبر أخطاء بوتين العسكرية في غزو أوكرانيا

بالتفاصيل.. ماذا حدث في ليلة الرعب النووي ؟

أوكرانيا ترد على أنباء هروب زيلينسكي

برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر على عجل إلى بولندا

"ميلتاري ووتش" تكشف خسائر طائرة بيرقدار التركية في أوكرانيا

إذا اندلعت حرب نووية طاحنة.. هذه الأماكن الآمنة في العالم للهروب من يوم “نهاية البشرية”

تفاصيل واقعة خطيرة لمقاتلة "إف- 35" قرب الأجواء الأوكرانية

الأخبار الرئيسية

نيويورك

نيويورك تايمز تنشر فيديو من محطة زابوريجيا النووية.. "نداء وتوسل" للجنود الروس

الجييش الصيني

الاضخم في العالم ...الصين تعلن رصد مليارات الدولارات لتطوير جيشها

7 وفيات و357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

روسيا-اسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تنضم لعقوبات أميركية فرضت على روسيا

دراسة إستراتيجية إسرائيلية تحذر من تكرار سيناريو أوكرانيا مع الدولة العبرية ..

الاتصالات الفلسطينية