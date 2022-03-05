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نيويورك تايمز تنشر فيديو من محطة زابوريجيا النووية.. "نداء وتوسل" للجنود الروس

السبت 05 مارس 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز تنشر فيديو من محطة زابوريجيا النووية.. "نداء وتوسل" للجنود الروس



كييف/سما/

حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على مقطع فيديو يوثق "توسل" عاملين بمحطة زابوريجيا النووية إلى جنود روس، كي يتوقفوا عن إطلاق النار في محيط المنشأة، قائلين إن هذا "يهدد أمن العالم بأكمله".


ويظهر الفيديو المصور من داخل غرفة التحكم في محطة زابوريجيا النووية، شخصا يتحدث عبر مكبر صوت، ويتوسل الجنود الروس الذين اقتحموا المحطة لوقف إطلاق النار.


وقال المتحدث في مقطع الفيديو الذي قالت "نيويورك تايمز" إن مصدرا مرتبطا بالحكومة الأوكرانية أرسله لها: "توقفوا عن إطلاق النار على منشأة نووية خطيرة. توقفوا عن إطلاق النار على الفور. إنكم تهددون أمن العالم كله".

وتابع المتحدث محذرا: "قد يتعطل عمل الأجهزة الحيوية لمحطة زابوريجيا، وسيكون من المستحيل علينا استعادتها".

وأضاف: "أنتم تعرضون أمن العالم كله للخطر. احذروا. توقفوا عن إطلاق النار على منشأة نووية خطيرة. توقفوا عن إطلاق النار على منشأة نووية خطيرة. توقفوا عن إطلاق النار على منشأة نووية خطيرة. احذروا. توقفوا عن ذلك".

يذكر أن هذه المحطة النووية تولد حوالي 20 بالمائة من الكهرباء في أوكرانيا، وكانت قد تعرضت للهجوم في الساعات الأولى من يوم الجمعة، حيث دارت معركة شرسة بالأسلحة النارية بين القوات الروسية والأوكرانية، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى تدريب من 6 طوابق.

وقالت وكالة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة، إنه لحسن الحظ لم يتعرض أي من المفاعلات الستة في الموقع لأضرار مباشرة وظلت مستويات الإشعاع طبيعية، فيما قالت كييف إن 3 جنود أوكرانيين قتلوا أثناء الدفاع عن الموقع.


وقبل منتصف ليل الجمعة بقليل، انتشرت تغريدة على "تويتر" تفيد أن محطة الطاقة عادت إلى السيطرة الأوكرانية، لكن كييف لم تقدم معلومات رسمية في هذا الشأن.

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