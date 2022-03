نيويورك تايمز تنشر فيديو من محطة زابوريجيا النووية.. "نداء وتوسل" للجنود الروس

حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على مقطع فيديو يوثق "توسل" عاملين بمحطة زابوريجيا النووية إلى جنود روس، كي يتوقفوا عن إطلاق النار في محيط المنشأة، قائلين إن هذا "يهدد أمن العالم بأكمله".



ويظهر الفيديو المصور من داخل غرفة التحكم في محطة زابوريجيا النووية، شخصا يتحدث عبر مكبر صوت، ويتوسل الجنود الروس الذين اقتحموا المحطة لوقف إطلاق النار.

"Stop firing" staff at Zaporizhzhia nuclear power plant pleaded with Russian soldiers as they directed fire on buildings.



