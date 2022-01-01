شمس الكويتية تهاجم الرئيس الأوكراني و تسخر منه

وكالات - سما-

شاركت الفنانة شمس الكويتية ​​ منشور جديد عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، علقت فيه على الأحداث الأخيرة التي تدور بين دولتي روسيا و أوكرانيا. ​

وعلقت شمس على أحد الأخبار المنسوبة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​، أنه تم قتل 9000 جندي منذ بداية الاحداث وقالت:(اخوك انت لو متخانق مع قطاوة ماقتلت 9000 الاف في هالسرعة يخرب بيتك ياباتمان).

هذا و لاقى المنشور رواجاً عبر مواقع التواصل وتفاعل المتابعون مع مع شمس معلقين بعبارات ساخرة، كما وكتبوا عبارات إعجاب بالحس الفكاهي التي تتمتع به.

من جهة أخرى كانت قد كشفت الفنانة الكويتية شمس عن أعلى أجر تقاضته في حياتها، وقالت في مقابلة صحفية إن أعلى أجر عرض عليها كان 800 ألف دولار مقابل مشاركتها في إحدى الحفلات، وهذا الأجر دفعها لتخلي عن جولة كانت مقررة لها خارج البلد.