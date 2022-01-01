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الدفاع الروسية: الجانب الأوكراني استغل وقف إطلاق النار من أجل تجميع القوات

السبت 05 مارس 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية: الجانب الأوكراني استغل وقف إطلاق النار من أجل تجميع القوات



وكالات - سما-


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عدم وصول أي من اللاجئين من ماريوبول وفولنوفخا إلى الممرات الإنسانية حتى اللحظة، مؤكدة أن القوميين الأوكرانيين لا يطلقون سراح المواطنين والأجانب.
قال رئيس مركز إدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إنه "في الوقت الحالي، من أصل 200 ألف لاجئ من ماريوبول و15 ألفًا من فولنوفخا، لم يصل أحد إلى الممرات الإنسانية المفتوحة، ولم يطلق القوميون سراح المدنيين والأجانب".
وأكد ميزينتسيف، أن "روسيا استجابت لجميع مطالب الجانب الأوكراني من حيث الوقت والطريق وضمان الأمن فيما يتعلق بالممرات الإنسانية في ماريوبول فولنوفخا".
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ونوهت الوزارة إلى أنه، ومن خلال عمليات الاستطلاع (عن طريق 3 طائرات بدون طيار فوق ماريوبول، وطائرتان فوق فولنوفخا)، فقد ثبت أن "القوافل الإنسانية لم يتم تشكيلها، وتم استخدام "نظام الصمت" (وقف إطلاق النار) المعلن، بنشاط لإعادة تجميع القوات الأوكرانية والكتائب في مواقع دفاعية".

"نحن مجبرون على التوجه (بالقول) بشكل مباشر لنائبة رئيس وزراء أوكرانيا، (إيرينا) فيريشوك، التي كنا نتفاعل معها بشكل مكثف خلال اليوم الماضي وحققنا جميع رغباتها وطلباتها: إذا كان نظام كييف قد جرك إلى عملية لخلق ظروف أكثر ملاءمة للدفاع عن النازيين، أخبري الشعب الأوكراني شخصيا بهذا الأمر، والذي سيقوم بتقييم أفعالك سياسيا".
وبينت الدفاع الروسية أنه "على الرغم من خطورة عواقب تعطيل العملية الإنسانية اليوم، نحن على استعداد لمواصلة العمل بصبر وثبات مع ممثلي أوكرانيا والمنظمات الدولية لحل الأزمة الإنسانية على الفور".

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