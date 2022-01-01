وزير الدفاع التركي يتوقع تطورات إيجابية بشأن الوضع في أوكرانيا

وكالات - سما-

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يتوقع تطورات إيجابية بشأن الوضع في أوكرانيا بعد مفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وقال أكار: "لقد أجريت محادثات مع الوزير الروسي سيرغي شويغو، ومع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.. سنواصل مفاوضاتنا حسب الضرورة ، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. ونتطلع إلى مزيد من التطورات، ونحن في انتظار تطورات إيجابية".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.