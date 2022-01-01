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موسكو: مجموعات "آزوف" الإرهابية تفجر بناء فوق رؤوس نحو 200 طفل ومدني في ماريوبول

السبت 05 مارس 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: مجموعات "آزوف" الإرهابية تفجر بناء فوق رؤوس نحو 200 طفل ومدني في ماريوبول



وكالات - سما-


كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم السبت عن قيام مقاتلي ومسلحي الكتيبة القومية الأوكرانية "آزوف" بتفجير عبوة ناسفة في أحد الأبنية فوق روؤس الأطفال والمدنيين العزل في مدينة ماريوبول.
وقال بوشلين خلال مقابلة مع القناة " الأولى" الروسية: " قام مقاتلو الكتيبة القومية الأوكرانية "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا) بتفجيرعبوة ناسفة في أحد الأبنية فوق روؤس الأطفال والمدنيين العزل والمتواجد في شارع ميتيدا بمدينة ماريوبول".
وأضاف بوشيلين قائلا: "بحسب المعطيات المتوفرة يوجد حوالي 200 شخصا تحت الأنقاض بعد قيام هؤلاء الإرهابيين بالتفجير، بينهم نساء وأطفال".
وتشهد مدينت ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
 

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