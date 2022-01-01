تراجع جائحة "كورونا" في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع

وكالات / سما /

واصلت جائحة كوفيد-19 هذا الأسبوع تراجعها الكبير في العالم، مع انخفاض الحالات في كل مكان باستثناء آسيا وأوقيانوسيا.

وانخفضت الإصابات اليومية إلى أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها نهاية يناير/كانون الثاني الماضي (3,37 ملايين حالة يوميا).

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل نحو 1.47 مليون إصابة يوميًا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعني انخفاض المؤشر بشكل حاد للأسبوع الخامس على التوالي (-12% مقارنة بالأسبوع السابق).

وعلى صعيد الوفيات بالعالم، فإن العدد استمر أيضا بالانخفاض (7596 حالة وفاة يوميًا، -19%).