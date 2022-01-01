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كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية باتجاه بحر اليابان

السبت 05 مارس 2022 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية باتجاه بحر اليابان



وكالات / سما /


أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت به وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان".
بدوره، أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية، وأصدر إنذارا يدعوا جميع السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليها، والاتصال بالسلطات اليابانية فورا.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” عن لي جونغ جو، المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية أن “وزارة الوحدة ستراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات.
ومع استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، ورفضت بيونغ يانغ الاستجابة لنداءات الولايات المتحدة لإجراء محادثات. كما أن كوريا الشمالية تخضع أيضا لحصار فرضته على نفسها بسبب فيروس كورونا وهو ما أضر باقتصادها.
يشار إلى أن بيونغ يانغ كانت قد أجرت أطلقت في 27 فبراير/شباط صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرت سبع تجارب لصواريخها من ضمنها صاروخ باليستي متوسط المدى.
وكانت كوريا الشمالية قد امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي استضافتها الصين في الفترة من يوم 4 حتى يوم 20 فبراير، ما يفسر أن بيونغ يانغ تستأنف عملية الإطلاق تماشيا مع نهاية الحدث الرياضي الكبير للصين، التي تعتبر الحليف التقليدي لها.
 

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