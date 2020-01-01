"ميلتاري ووتش" تكشف خسائر طائرة بيرقدار التركية في أوكرانيا

وكالات / سما /

نشرت مجلة "ميلتاري ووتش"، المتخصصة بالسلاح والعتاد، تقريراً عن واقع طائرات "بيرقدار" التركية في آخر معركتين خاضتها، في الجبهتين الأوكرانية والسورية.

وقالت المجلة في التقرير إنه "بعد تكبُّد القوات الجوية الأوكرانية خسائر فادحةً جداً في سلاح الجو في الأيام الأولى من المعركة، وردت أنباء عن أن تركيا أرسلت في الـ2 من آذار/مارس، عن طريق الجو، عدداً غير معروف من طائرات "بيرقدار" التركية المسيّرة، تم تسليمها عن طريق بولندا، عبر استخدام طائرة نقل تابعة للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A400M".

وأشارت إلى أنّ "أكثر من نصف الطائرات، على الأقل، التي أرسلتها تركيا سابقاً إلى أوكرانيا تم تدميرها بالفعل، إلى جانب كثير من الطائرات الأوكرانية المقاتلة".



وبيّنت المجلة، في السياق، أنّ "بيرقدار" خاضت حرباً في سوريا أيضاً، وتحديداً في محافظة إدلب السورية، بحيث "شهدت، في أوائل عام 2020، قتالاً مع قوات الجيش العربي السوري، الذي يسعى لاستعادة أراضيه".

وأضافت أنّ "بيرقدار تعرّضت لانتقادات واسعة النطاق، بسبب افتقارها إلى القدرة على مواجهة الدفاعات الجوية السورية، المتواضعة نسبياً، بحيث ورد أن الخسائر كانت فادحة".

في المقابل، أظهرت منظومة الصواريخ - المدفعية، "بانتسير"، الروسية الصنع، والموجودة في خدمة القوات السورية، كفاءةً عاليةً في ضرب الطائرات المسيّرة، خلال العمليات التي شهدتها إدلب السورية، ودمّرت أكثر من 40 طائرة تركية مسيّرة من مختلف الأنواع.

وبحسب المجلة، فإنّ "الأضرار الهائلة التي لحقت بالقواعد الجوية العسكرية في أوكرانيا، وعدم توافر فئات أخرى من الطائرات المسيّرة الأكثر قدرة، تركت سلاح الجو الأوكراني مع عدد قليل من الخيارات الأخرى للعمليات الهجومية، بحيث تُعَدّ بيرقدار واحداً من الخيارات القليلة المتاحة أمامه".

يشار إلى أن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أعلن، في وقتٍ سابق، أنّ طائرات تركية جديدة من دون طيار وصلت إلى أوكرانيا. وقال ريزنيكوف إنّه "وصل بالفعل إلى أوكرانيا طائرات من دون طيار من نوع بيرقدار، وهي في مهمة قتالية".