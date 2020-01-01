انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين احتجاجا على مشاركة "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت رابطة شباب لأجل القدس الكويتية عن انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.

وكتب الرابطة تغريدة في موقع "تويتر" اليوم الجمعة، أن الوفد انسحب من المؤتمر عقب اكتشاف مشاركة إسرائيليين فيه.

يذكر أن كلية إدارة الأعمال بجامعة "البحرين" أعلنت عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 آذار/مارس الجاري.



ودهت عديد كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، دون الإشارة لمشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر.

وكانت المخترعة الكويتية المهندسة جنان الشهاب انسحبت من معرض إكسبو دبي 2020، وانسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاما، والتي أقيمت في إمارة ‫دبي بالإمارات.

ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل دولة" معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

وأقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.