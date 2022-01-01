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صورة: نجم الكرة الهولندية سيدورف يعلن إسلامه

الجمعة 04 مارس 2022 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: نجم الكرة الهولندية سيدورف يعلن إسلامه



وكالات/سما/

أعلن النجم السابق للكرة الهولندية والعالمية والمدرب السابق كلارنس سيدورف إسلامه، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".


وكتب سيدورف الذي لعب لأياكس وريال مدريد وإنتر ميلان وميلان: "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، وخاصة حبيبتي صوفيا (زوجته)، التي علمتني بعمق معنى الإسلام".

وأضاف النجم الهولندي: " لم أغير اسمي، وسأستمر في حمل اسمي الذي منحني إياه والدي، كلارنس سيدورف. أرسل تحياتي ومحبتي لكل شخص في العالم".


وحسب منشور سيدورف فيبدو أن زوجته صوفيا مكرماتي كانت وراء اعتناقه الإسلام، علما أنه أعلن عن الخبر خلال وجوده في الإمارات، وتحديدا في مركز الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

ويعد الدولي الهولندي السابق من أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الساحرة المستديرة، وحقق الكثير من الألقاب في مختلف البطولات عندما كان لاعبا.

يذكر أن سيدورف (45 عاما) درب أيضا فرق ميلان الإيطالي، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ومنتخب الكاميرون.

#سيدورف #هولندا

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