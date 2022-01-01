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وزير الخارجية التركي: لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا

الجمعة 04 مارس 2022 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التركي: لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا



أنقرة/سما/

أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا.


ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله: "أنقرة لن تغلق المجال الجوي أمام روسيا. انفتاح المجال الجوي التركي مهم من وجهة نظر استراتيجية وإنسانية"، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا.

وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن العقوبات الغربية ضد روسيا خطيرة للغاية، لكن روسيا كانت تستعد لها مسبقًا.

#تركيا #روسيا

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