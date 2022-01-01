الكرملين يعلق على تصريحات سيناتور أمريكي بارز حول "اغتيال بوتين"

موسكو/سما/

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات السيناتور الأمريكي البارز، ليندسي غراهام في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال بيسكوف للصحفيين: "من الصعب جدًا العثور على الكلمات. وبالطبع في هذه الأيام لا يتمكن الجميع من الحفاظ على عقل رصين، بل ويمكنني أن أقول عقلًا سليمًا. لذلك كثيرون للأسف يذهبون عن طريق العقل".



ودعا غراهام، العضو بالكونغرس عن ولاية ساوث كارولينا منذ 17 سنة، إلى قتل بوتين، بطريقة غادرة كالتي اغتالوا بها قيصر روما الشهير، يوليوس قيصر، في 15 مارس العام 44 قبل الميلاد.





وردا على ذلك قال بيسكوف: "في الجو المتوتر للغاية لا يتمكن الجميع من الحفاظ على سلامتهم العقلية".

ووجهت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إدانة وطلب توضيح رسمي للسلطات الأمريكية بشأن تصريحات السيناتور ليندسي غراهام بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونشرت السفارة الروسية على صفحتها الخاصة على منصة "فيسبوك" بيانا قالت فيه "نطالب بتفسير رسمي وندين بشدة التصريحات الإجرامية لهذا السيناتور الأمريكي".

وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن "تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب"، مشيرا إلى أن درجة الخوف من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة للروس تخطت نطاقها المألوف.



وتابع قائلا: "من المستحيل تصديق أن سيناتورا يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره مرشدًا للبشرية جمعاء ويمكنه أن يدعو إلى الإرهاب والقتل كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".



