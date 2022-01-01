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برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر على عجل إلى بولندا

الجمعة 04 مارس 2022 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر على عجل إلى بولندا



كييف/سما/

أكد النائب الأوكراني إيليا كيفا، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي، غادر على وجه السرعة إلى بولندا، ويختبئ في السفارة الأمريكية.


قال كيفا، في مقطع فيديو على قناة "تليغرام" الخاصة به: "لقد أُكد لي للتو، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الرئيس فلاديمير ألكساندروفيتش زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية".

وأضاف "من هناك سيستمر في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر ".

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.


وأضاف فولودين على قناته في "تيلغرام": " غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البلاد، وهو الآن في بولندا".


وتابع رئيس مجلس النواب الروسي "زيلينسكي غادر أوكرانيا. وقال نواب البرلمان الأوكراني (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في لفوف".


 

#فولوديمير زيلينسكي #بولندا #روسيا #أوكرانيا

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